Theaterprojekt in Neukirchen-Vluyn Schüler führen „Der Fluch der Schule“ in der Kulturhalle auf

Neukirchen-Vluyn · Im Rahmen einer Projektwoche haben Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Niederberg an einem Musical gearbeitet. Dieses ist im März in Neukirchen-Vluyn zu sehen. Worum es in dem Stück geht.

30.01.2024 , 05:15 Uhr

Im März treten Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Niederberg in der Kulturhalle auf. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

(lst) Eine Woche lang haben Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Niederberg trainiert wie Profis. Der Grund: Im März, genauer gesagt am 22. März um 17 Uhr, wollen sie in der Kulturhalle, Von-der-Leyen-Platz 1, 47506 Neukirchen-Vluyn, ein Theaterstück mit dem Titel „Der Fluch der Schule“ aufführen. Darin geht es um Theaternerds, die sich auf ihren jährlichen Schulwettbewerb vorbereiten und dafür noch sehr viel üben müssen. Ihre Lehrerin hat ihnen angedroht, sie in Zombies zu verwandeln, wenn der Auftritt nicht gelingen sollte. Denn, der Legende nach, hat der vorherige Jahrgang seinen Auftritt vergeigt. Seitdem wandern die Kinder dieses Jahrgangs nachts als Zombies durch die Schule. Glücklicherweise gibt es aber die Zombiejäger. Diese sind kurz vor dem Burn-out, denn die Zombies scheinen an mehreren Schulen bereits zum Problem geworden zu sein. Als sie aber erfahren, welchen Song die Zombies singen müssen, stellen die Zombiejäger fest, dass sie gar keine Gewalt anwenden müssen. Vier professionelle Musical-Darsteller haben in nur fünf Tagen das Musical „Der Fluch der Schule“ mit den Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule Niederberg erarbeitet. Diese haben viel Kraft, Zeit, Nerven und Energie aufgewendet und sind teilweise über sich hinaus gewachsen. Am Ende haben sie es alle geschafft, ihre Gefühle überwunden, und dürfen im März ihren Erfolg präsentieren. Das große Finale ist sodann der Abschluss eines Prozesses, der für jeden Menschen von elementarer Bedeutung ist: unter Zeitdruck zu arbeiten, an seine Grenzen zu stoßen, sie zu überwinden, in einer Gruppe zu arbeiten, sich einzubringen und auch gegen innere und äußere Widerstände zu kämpfen. Und schließlich die eigene Leistung beziehungsweise die eines Teams einem realen, kritischen Publikum zu präsentieren. Der Eintritt für das Stück ist frei.

