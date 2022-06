Schule in Neukirchen-Vluyn : „Lets‘ Party“ heißt es am JSG

Fleißig wird für die große Aufführung am 10. Juni trainiert. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Das beliebte Varieté des Julius-Stursberg-Gymnasiums ist nach der Zwangspause zurück. Die Vorbereitungen in allen Jahrgangsstufen laufen in Abstimmung mit dem Orga-Team auf Hochtouren.

Partystimmung wird das diesjährige Varieté am Julius-Stursberg-Gymnasium (JSG) in Neukirchen-Vluyn bestimmen. Schließlich feiert die beliebte Schulveranstaltung die 18. Ausgabe und ist als etablierte Veranstaltung somit flügge. „Und ist genauso alt, wie unsere Schülerinnen und Schüler, die jetzt in den Vorbereitungen stecken“, sagt Lehrerin Stephanie Wenzel, die dieses schulische Highlight gemeinsam mit einem 15-köpfigen Orga-Team der Jahrgangsstufe Elf koordiniert.

Damit knüpft das JSG an die Zeit vor Corona an. Zwei Jahre lang war das Varieté ausgefallen. „Wir waren am 11. März 2020 mitten in der Generalprobe, als die Absage kam“, erinnert sich Stephanie Wenzel. Schon kurz danach folgte der Lockdown, das Schulleben lief auf Sparflamme. In diesem Jahr wird es anders. „Wir sind aktiver denn je“, sagen Iman El Maach und Merjem Mamudi, (beide 17 Jahre alt). „Das Varieté wird 18, und es gibt eine große Party. Der 18. Geburtstag ist eben etwas ganz Besonderes.“

Info Varieté am Julius-Stursberg-Gymnasium Drei Bühnen „Let‘s Party“ lautet das Varieté-Motto am JSG in Neukirchen-Vluyn. Das Varieté feiert seine 18. Ausgabe als große Party drinnen wie draußen. Auf drei Bühnen wird ein tolles Programm geboten. Die Party findet am Freitag, 10. Juni, ab 15 Uhr, statt. Freier Eintritt Es gibt keine Eintrittskarten. Das Orga-Team bittet um eine Spende, mit der im nächsten Jahr der Abi-Ball finanziert wird.

Seit letztem August wird in Gruppen für die verschiedenen Aufführungen geprobt, so wie es die Hygienevorgaben erlaubten. Das bedeutete auch, dass verschiedene Gruppen erst verspätet starten konnten. Von Akrobatik über Chor bis zur Zauberei ist alles vertreten. Zeitversetzte Vorstellungen wird es auf drei Bühnen mit drei verschiedenen Programmen mit bis zu sechs Acts drinnen und draußen geben. Hinzu kommen Filmvorführungen und eine Kunstausstellung.

Auch die Technik wie das Catering stemmt die Schuljugend für ihre Partygäste. „Wir haben für das Programm im letzten Jahr an der Schule in allen Jahrgängen gecastet“, erzählen die Schülerinnen vom Orga-Team. Zwar ist das Programm nicht so dicht wie vor Corona. Das Varieté wird auch nur an einem Tag, von 15 bis 18 Uhr, zu erleben sein. „Wir haben die Veranstaltung schon bei der Planung mit den drei Bühnen coronabedingt entzerrt“, sagt Stephanie Wenzel.

Denn während der Vorbereitungsphase war nie gesichert, unter welchen Coronaschutzvorgaben die Party stattfinden wird. „Jetzt geht es größer als gedacht, und die Gäste werden sich gut verteilen“, so Stephanie Wenzel. Anders als die Jahre zuvor gibt es keine Eintrittskarten und damit keine überschaubare Zahl an Gästen. 900 Karten gingen früher weg wie geschnitten Brot. „Das ist schon ein Problem, weil wir diesmal nicht wissen, wer kommt. Es ist eben so wie bei einer richtigen Party. Wir tappen im Dunkeln“, sagen Iman und Merjem. Ihr Jahrgang wird im nächsten Jahr das Abitur meistern.