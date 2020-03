Bewerbungsfrist bis Ende August : Neukirchen-Vluyn schreibt Heimat-Preis aus

Neukirchen-Vluyn Ausgezeichnet werden beispielhafte Projekte von Einzelpersonen oder Gruppen .

Die Stadt Neukirchen-Vluyn schreibt erstmals einen Heimat-Preis aus. Angesprochen sind alle interessierten Neukirchen-Vluyner Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände. Das Preisgeld beträgt insgesamt 5000 Euro, es kann in einer Summe, aber auch in Abstufungen (maximal drei) verliehen werden. Der Preis wird gefördert durch das Land NRW im Rahmen des 2018 aufgelegten Programmes „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“. Ausgezeichnet werden ehrenamtlich engagierte Bürger und Bürgerinnen sowie sowie gemeinnütziger Vereine oder Institutionen, die besondere, „zukunftsorientierte“ Projekte umgesetzt haben.

Vorschläge oder Bewerbungen können unter dem Stichwort „Heimat-Preis 2020“ bis zum 31. August eingereicht werden, und zwar per E-Mail an heimatpreis@neukirchen-vluyn.de sowie per Post an die Stadt Neukirchen-Vluyn, Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales, Hans-Böckler-Straße 26, 47506 Neukirchen-Vluyn. Eine Online-Bewerbung ist ebenfalls möglich.