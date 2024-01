Öffentlicher Nahverkehr in Neukirchen-Vluyn und Moers Schnellbusse 10 und 30 fallen immer öfter aus

Kurz vor Weihnachten wollte ein 26-Jähriger von seinen Eltern, die in Neukirchen-Vluyn wohnen, mit dem SB 10 nach Duisburg aufbrechen. „Mit dem Bus ist man normalerweise in gut 30 Minuten am Duisburger Hauptbahnhof“, sagt er. „Blöd nur, dass dieser jetzt ausgefallen ist. Noch blöder: Der nächste Bus fährt erst in einer Stunde“, erzählt er weiter. Ein ähnliches Problem gab es, als ein anderer Fahrgast abends von der Haltestelle Moers Rathaus mit dem SB 30 nach Duisburg aufbrechen wollte. An mehreren Tagen endeten die Reisen je mit einem Anruf bei der Kundenhotline der Niag und dem Umstieg auf eine alternative Bus-Verbindung, mit der man deutlich länger unterwegs ist.