Freizeitbad Neukirchen-Vluyn : Saunatreff lädt zu einer Weltreise ein

Auch im November finden im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn wieder zwei Saunatreffs statt (Themenbild). Foto: pixabay

Neukirchen-Vluyn Besonders an kalten Tagen kann ein Besuch in der Sauna besonders wohltuend sein. Gleich zwei Event bietet die Enni im November im Freizeitbad an. Worauf die Besucher sich freuen können.

Im November lädt die Enni Sport & Bäder Niederrhein alle Sauna-Fans wieder zu zwei Saunatreffs im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn ein. Der erste greift bereits am kommenden Samstag, 5. November, das Thema St. Martin auf. Auf dem Aufgussplan stehen dann Düfte wie Fichtennadeln, Apfel oder Menthol. Zum Abschluss gibt es einen „Gluthauch“ mit höchster Wärme und Luftfeuchtigkeit. Die Kindersauna hält einen Sauerkirsch-Aufguss und Wassereis im Anschluss bereit. Ein Highlight ist darüber hinaus ein kleines Martinfeuer im Saunagarten.

Am Samstag, 19. November, geht es dann unter dem Motto „Einmal um die ganze Welt“ auf Weltreise. Stationen sind unter anderem China mit einem Grüner-Tee-Aufguss oder Finnland mit einem traditionellen Wenik-Aufguss. In der Kindersauna ist ein Apfel-Aufguss geplant, anschließend gibt es gekühlte Gummibärchen.

Beide Veranstaltungen beginnen um 18 Uhr und enden um Mitternacht. In dieser Zeit erfolgt die Nutzung des Freizeitbads ausnahmslos textilfrei. Der Eintritt zum Saunatreff beträgt für Erwachsene 16 Euro im Vorverkauf und 18 Euro vor Ort. Kinder zahlen acht Euro. Bis freitags abends können Interessierte die Vorverkaufskarten auch online erwerben. Wer lediglich das Angebot des textilfreien Schwimmens nutzen möchte, zahlt als Erwachsener sechs Euro. Für Jugendliche beträgt der Eintritt vier, für Kinder drei Euro.