Freizeitbad Neukirchen-Vluyn Saunatreffs führen nach Asien und Hollywood

„We go to Hollywood“ lautet dabei das Motto am Samstag, 3. Februar. Auf der Reise quer durch Amerika stehen Aufgüsse mit amerikanischer Vanille, Bourbon Whiskey und Namen wie „Big Apple“ und „Miami-Beach-Special“ auf dem Programm. In der Kindersauna ist ein Aufguss mit Litschi-Aroma und anschließendem gekühlten Obst geplant.