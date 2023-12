Angebot der Enni in Neukirchen-Vluyn Saunatreffs im Dezember im Freizeitbad

Am Samstag, 2. Dezember, lautet das Motto „Adventsstimmung“. In den Saunen warten Aufgüsse wie „Bratapfel mit Schuss“ und anschließendem Kräuterlikör oder „Weihnachtsduft“ mit anschließendem Glühwein. Die Kindersauna entführt die kleinen Sauna-Fans in ein „Wintermärchen“. Im Anschluss gibt es gekühltes Obst.