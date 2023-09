Sat.1-Sendung „Das große Backen“ Rheinbergerin Sandra Kiss kommt eine Runde weiter

Die zweite Aufgabe – die technische Prüfung – bestand darin, Berliner in Form von Hot-Dog-Brötchen herzustellen. Statt Ketchup und Senf sollten die Kandidatinnen und Kandidaten Himbeer-Curd, also eine Art Marmelade, und eine Maracuja-Curd in den fertigen Berliner-Hot-Dog spritzen. Sandra Kiss landete mit ihrer Kreation auf dem zweiten Platz und erhielt 16,5 Punkte. Hümbs lobte die Gleichmäßigkeit ihrer drei Exemplare sowie die schöne Backfarbe. Kritik gab es aber für den weißen Rand, der typisch für Hot-Dogs ist, da sie frittiert werden. Dieser war bei Kiss‘ Backwerken nicht überall gleich. Geschmacklich konnten die Hot-Dogs aber überzeugen.