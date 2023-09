Rheinbergerin bei „Das Große Backen“ auf Sat.1 zu sehen Sandra Kiss backt sich mit ihrer „Buddha Bowl“ eine Runde weiter

Es ist bereits die fünfte Woche der Sat.1-Show „Das große Backen“, die seit dem 30. August bei dem Sender wöchentlich ausgestrahlt wird. Vier Wochen lang lief es für Sandra Kiss aus Rheinberg nahezu perfekt, Woche für Woche hat sie sich weiter an die Spitze gebacken. Und auch in der fünften Woche konnte sie überzeugen: Zwar erhielt sich auch diesmal nicht die rote Schürze, kam aber eine Runde weiter und sicherte sich so den Einzug in Woche 6.