Saatgutbilbliothek Neukirchen-Vluyn Gemüse im eigenen Garten anbauen

Tomaten, Bohnen, Salat und viele andere Gemüse gehören regelmäßig auf den Teller. Viele Gemüsesorten wurden aus Wildformen entwickelt. Inzwischen ist die Nutzpflanzenvielfalt aber sehr eingeschränkt. Maria Madani, Leiterin des Biogarten der VHS Moers/Kamp-Lintfort und Mitglied des Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN), fragt deshalb in ihrem Vortrag, wohin sich die Züchtung der Nahrungspflanzen in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Außerdem zeigt sie Wege auf, wie man gleichzeitig zur eigenen gesunden Ernährung und dem Erhalt der Sortenvielfalt alter, ursprünglicher Gemüsesorten beitragen kann. Sie erklärt, wie man aus den Samenständen besonders gut entwickelter Gemüsepflanzen das eigene Saatgut gewinnt, um es im nächsten Jahr wieder nutzen zu können. Eine Anmeldung für den Vortrag am Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr, ist erwünscht. Möglich ist dies per E-Mail an stadtbuecherei@neukirchen-vluyn.de oder telefonisch unter 02845 4851.