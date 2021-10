Artenvielfalt in Neukirchen-Vluyn : Saatgut aus der Stadtbücherei

Neukirchen-Vluyn In Neukirchen-Vluyn soll eine Saatgut-Bibliothek eingerichtet werden, um die Artenvielfalt und -erhaltung fördern. Am 26. Oktober ist eine Auftaktveranstaltung im Missionshof geplant, bei der das Projekt vorgestellt werden soll.

Dass die Stadtbücherei ein vielfältiges Medienangebot bietet, ist bekannt. Doch neben Büchern, CDs, DVDs, Gesellschafts- und Konsolenspiele können die Bürger hier künftig auch Saatgut „ausleihen“. Die Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn möchte dazu eine Saatgut-Bibliothek einrichten. Durch dieses neue Angebot sollen Gärtnerinnen und Gärtner Gelegenheit bekommen, ab dem Frühjahr 2022 in der Stadtbücherei auf Saatgut von samenfesten Gemüsesorten oder Blütenpflanzen Zugriff zu erhalten. Samenfest bedeutet, dass sich das Saatgut weitervermehren lässt ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Es handelt sich nicht um sogenannte F1 Hybriden. Bei mit F1 gekennzeichnetem Saatgut hingegen handelt es sich um Hybrid-Züchtungen, die nicht samenfest sind. F1 ist eine Kreuzung in erster Generation. Es werden zwei Sorten gekreuzt und in der ersten Generation erhält man einheitliche Nachkommen. Vermehrt man diese Pflanzen weiter, tritt in der nächsten Generation eine genetische Aufspaltung auf und die genetischen Eigenschaften treten in den verschiedensten Variationen auf. Oftmals werden in der Natur nicht vorkommende Inzuchtlinien erzwungen, um in der F1 gewünschte Eigenschaften hervorzubringen oder im Labor über die Verschmelzung artfremder Zellen sogenannte CMS-Hybriden geschaffen, die steril sind.