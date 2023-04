Restaurant in Neukirchen-Vluyn Die Neuen in der Kellerkamer

Marian und Marianna Leko sind in der Gastro-Szene keine Unbekannten. Knapp 20 Jahre führten sie am Moerser Neumarkt das Restaurant Mediterran und verwöhnten mit Balkangerichten ihre Gäste. „Dann kam Corona“, sagt Marianna Leko. Das Aus am Moerser Standort kündigte sich nach verschiedenen Lockdowns, Einschränkungen und Auflagen an. Eine schwerwiegende Entscheidung galt es zu fällen – für Marian und Marianna Leko im Rückblick der richtige Schritt.