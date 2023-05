Kiesabbau am Niederrhein RVR legt Termin für Regionalplan-Beschluss fest

Der Regionalverband Ruhr will noch in diesem Jahr den neuen Regionalplan Ruhr festzurren. Der Zeitplan sehe für den 10. November einen Feststellungsbeschluss vor, so dass der Plan im nächsten Jahr rechtskräftig werden könnte. Dies berichtete der Technische Dezernent Ulrich Geilmann im Neukirchen-Vluyner Stadtenwicklungsausschuss. Geilmann hatte am 12. Mai an einer Infoveranstaltung des RVR in Essen teilgenommen. Dort habe er auch erfahren, dass der RVR nur noch „redaktionelle Änderungen“ am Regionalplanentwurf vornehmen wolle.