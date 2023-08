Cchrostopher Street Day in Neukirchen-Vluyn Regenbogenflagge am Rathaus gehisst

(RP) Am Rathaus in Neukirchen-Vluyn weht seit Donnerstagmittag die Regenbogenflagge. Damit soll ein Zeichen für Vielfalt und gegen Diskriminierung in der Stadt gesetzt werden. Am Samstag wird in Neukirchen-Vluyn zum zweiten Mal der Christopher Street Day gefeiert. Das Motto des CSD heißt in diesem Jahr „NeuQUEERchen-Vluyn“.