Weniger Maschinen, mehr Menschen Ratsfrau fordert Lübecker Modell für Wald in Neukirchen-Vluyn

Beim Lübecker Modell der naturnahen Waldbewirtschaftung, das die Hansestadt bereits seit 25 Jahren verfolgt, orientiert man sich an den natürlichen Prozessen der Natur am jeweiligen Standort. Diese sollen so wenig wie möglich gestört werden. Das bedeutet, dass mit einem Minimum an Arbeitskraft, Energie und Kapital, ein möglichst gutes ökonomisches, ökologische und soziales „Betriebsergebnis“ erreicht werden soll. Es sollen sich mehr Forstfachleute um den Wald kümmern als Maschinen.