Interview mit Bernhard Uppenkamp : Karneval in Neukirchen-Vluyn: Rathaussturm erfolgt in dieser Session digital

Karneval in Neukirchen-Vluyn: Rathaussturm erfolgt in dieser Session digital

Neukirchen-Vluyn Ohne Corona würden morgen die Rathäuser gestürmt. Bernhard Uppenkamp, Sprecher der Senatoren der Vlü-Ka-Ge, erzählt wie sich Karneval zur Pandemie-Zeit anfühlt und welche Alternativen es gibt.

Bernhard Uppenkamp Nicht gut. Ich bin traurig, wie all die anderen Karnevalisten auch. Corona bestimmt unser Vereinsleben. Schon das Jahr 2020 war für unsere Gemeinschaft nicht gut. Die Corona-Pandemie hat unsere Gemeinschaft belastet – wir konnten nicht viel unternehmen und vor allem keine Karnevalsveranstaltungen mit der Bevölkerung erleben. Zudem haben wir leider Senatoren verloren. Ich erinnere an Udo Heimberg und Peter Bongardt, zwei aktive langjährige Senatoren, die sich sehr um die Vlü-Ka-Ge verdient gemacht haben. Udo Heimberg war langjähriger Ehrenvorsitzender des Vereins.

Wie stellt sich der Verein in Corona-Zeiten auf?

Uppenkamp Wir nutzen die Zeit für den digitalen Wandel. Unterstützung in der Medienproduktion bekommen wir von Hannah Schwabe und Vicky Albien aus der Jugendabteilung. Beide sind langjährige Mitglieder und kümmern sich um Facebook, Instagram und unsere Homepage. Zu unseren Terminen stellen sie kurze Darbietungen der letzten Jahre ein. An Altweiber wird nun digital das Rathaus gestürmt. Geplant sind weitere Themen, die wir online anbieten werden. Als Vorstand und in den Gruppen machen wir uns intensive Gedanken. Keiner weiß, wie die gesellige Zeit nach Corona aussieht, deshalb müssen wir jetzt ungewöhnliche Wege einschlagen. Konkrete Ideen sind da, die für Überraschungen sorgen werden.