Politik in Neukirchen-Vluyn Rat stimmt dem Bau einer Pumptrack-Anlage zu

Den Plan, in Neukirchen-Vluyn eine Pumptrack-Anlage, also eine Rollsportanlage, die für jeden Sportler geeignet ist, zu bauen, gibt es schon länger. Genau genommen seit fast zweieinhalb Jahren. Die Stadt möchte damit das Angebot an sportlichen Aktivitäten um ein attraktives weiteres Outdoor-Element erweitern, hieß es damals in einer Pressemitteilung.