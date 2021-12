Neue Zweifachturnhalle in Neukirchen-Vluyn : Wie soll die neue Sporthalle heißen?

Bürgermeister Ralf Köpke und Jürgen Paulus vom ausführenden Generalunternehmer Hegerath beim symbolischen Anbringen der Hausnummer Anfang November. Foto: Stadt NV

Neukirchen-Vluyn Die Zweifachturnhalle an der Jahnstraße ist seit Anfang November in Betrieb, einen Namen hat der Neubau allerdings noch nicht. Vier Namensvorschläge liegen der Verwaltung vor, über diese berät die Politik am Mittwoch.