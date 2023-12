Schultaschen kaufen in Neukirchen-Vluyn Ranzenbörse feiert 2024 ihren 20. Geburtstag

Die Einschulung ist einer der wichtigsten Meilensteine für Kinder und ihre Eltern. Schon die Vorbereitungen sind spannend, wenn es um den Kauf des passgenauen Schulranzens geht. Giesen-Handick, Ranzenspezialist und Fachhandel für Bürobedarf in Neukirchen-Vluyn, lädt am Samstag, 13. Januar 2024, in die Vluyner Kulturhalle ein. Die Ranzenbörse ist mittlerweile die 20. Ausgabe, die das Team mit vielen anderen Unternehmen vor Ort feiert.