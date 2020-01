SPD Neukirchen-Vluyn : Ralf Köpke will gestalten, nicht verwalten

Ralf Köpke als Redner während einer Mai-Kundgebung im Krefelder Stadtgarten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

NEUKIRCHEN-VLUYN Die SPD Neukirchen-Vluyn will mit dem Parteilosen in den Bürgermeisterwahlkampf ziehen.

Die so genannte B-Frage hat die SPD Neukirchen-Vluyn beantwortet und damit zugleich für eine Überraschung gesorgt. Sie wird ihren Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung am 6. März den parteilosen Ralf Köpke als Bürgermeister-Kandidaten vorschlagen, so der Beschluss der Vorstandsspitze.

„Wir haben uns bei der Suche nach einem überzeugenden Kandidaten Zeit gelassen“, erklärte Elke Buttkereit vom SPD-Vorstand. Bewusst habe man sich für einen parteilosen Kandidaten mit genügend Stallgeruch aus Neukirchen-Vluyn entschieden, „weil im Rat schwierige Verhältnisse herrschen, die nach der Kommunalwahl nicht einfacher werden.“ Zum politischen Kalkül sagt sie: „Mit einem parteilosen Bürgermeister schaffen wir dort thematische Mehrheiten, wo politische Entscheidungen strittig sind.“ Köpke habe Durchsetzungskraft und die Fähigkeit, Mehrheiten zu bilden und Menschen zu verbinden.

INFO Ralf Köpke führt die Geschäfte beim DGB Ralf Köpke ist Geschäftsführer beim Deutschen Gewerkschaftsbund NRW und setzt im Wahlkampf Schwerpunkte in den Bereichen Arbeit, Wirtschaft, Bildung und Mobilität sowie Investitionen in die Infrastruktur, Wohnen und öffentlicher Nahverkehr. Kandidaten Die Grünen haben Christian Pelikan benannt, die CDU Christoph Landscheidt. Ebenfalls strebt der parteilose Günter Broschk eine Kandidatur an.

Wer ist nun Ralf Köpke, der bei verschiedenen SPD-Terminen der Öffentlichkeit vorgestellt wird? Auch er wurde von der SPD-Anfrage überrascht. „Eine Anfrage aus dem Nichts und für mich überraschend, da ich nicht SPD-Mitglied bin, wohl aber die Nähe pflege“, sagt Köpke. Einige Jahre war er Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall Krefeld und ist aktuell Geschäftsführer beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Nordrhein-Westfalen.

Nach seinem Studium an der Gesamthochschule Duisburg beschäftigten den Bürgermeisterkandidaten bei Berufstätigkeiten und Ehrenämtern soziale Themen, unter anderem beim Internationalen Bund für Sozialarbeit in Moers, Pro Arbeit Niederrhein oder Verdi. „Ich bin als politischer Mensch groß geworden“, sagt der 59-Jährige, der sich früh sozial engagierte. „Mein Vater arbeitete als Bergmann auf Niederberg und brachte als IGBCE-Mitglied politische Themen mit nach Hause“, so Köpke. Werte wie Solidarität, Sinn für Gemeinschaft und Gerechtigkeit hätten ihn früh geprägt.

Von Sozialromantik ist der 59-Jährige weit entfernt und nennt konkret Arbeitsfelder, die angepackt werden müssen. „Wir müssen Bewegung haben, sonst droht uns der totale Stillstand und die Käseglocke.“ Er nennt Stichpunkte wie die Weiterentwicklung von Neukirchen, Zukunftsfähigkeit des Niederberg-Geländes, bezahlbaren Wohnraum, klimafreundliches Mobilitätskonzept, Hochhaussituation am Vluyner Nordring, ÖPNV, Investitionen in Bildung und Ausbau der Infrastruktur. Er will die interkommunale Zusammenarbeit von „Wir4“ ankurbeln, Unternehmen für den Wirtschaftsstandort interessieren. „Wir brauchen Investitionen, um Altschulen abzubauen. Wir können ein gutes Modell für die Region entwickeln. Politik hört nicht an der Stadtgrenze auf, sondern bewegt sich in wirtschaftlichen Zusammenhängen. Das macht uns Kamp-Lintfort vor.“