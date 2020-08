Unterstützungsinitiative in Neukirchen-Vluyn : Beleuchtung der Fördertürme auf Niederberg

Unterstützungsinitiative in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Ralf Köpke, unabhängiger Bürgermeisterkandidat der SPD Neukirchen-Vluyn, will eine Initiative starten, um die Fördertürme auf dem ehemaligen Zechengelände beleuchten zu lassen.

Ralf Köpke betont, dass in vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürger diese Idee und Anregung an ihn herangetragen worden ist. Köpke: „Mein Eindruck ist, dass die Umsetzung machbar und bezahlbar ist. Die Pläne liegen bereit und warten schon seit Anfang 2019 auf ein „Go“ durch die Stadt.“

Die Umsetzung der Beleuchtung könne ein Riesengewinn für die Stadt sein und zur Attraktivitätssteigerung beitragen, so Köpke weiter. Um endlich wieder Bewegung in den schon vor zwei Jahren beantragten Vorgang zu bekommen und die mögliche Zurückhaltung der Stadt aufgrund der Kostenfrage zu überwinden, plant der Bürgermeisterkandidat eine Unterstützungsinitiative aus Bürgerinnen und Bürgern sowie prominenten Befürwortern zu initiieren. „Hiermit könnten wir ein tolles Zeichen für unsere Stadt setzen“, so Köpke abschließend.