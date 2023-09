Radtour entlang der Niederrheinbahn SPD will Bahnanbindung zum Campus

Der erste Abschnitt des Berufsbildungscampus (BCM) in Moers wurde am vergangenen Freitag von Landrat Ingo Brohl offiziell eröffnet. Wenn der BCM bis zum Frühjahr 2025 nicht nur vom Berufskolleg für Technik bezogen ist, sondern auch vom Mercator-Berufskolleg, dem Hermann-Gmeiner-Berufskolleg und der Berufsfachschule für Gesundheit, wird er von 5500 Schülern besucht werden. „Da viele Schüler in der Dualen Ausbildung sind, zum Teil im Betrieb und zum Teil auf der Schule, sind es 3500 Schüler, die täglich hier sein werden“, sagt Peter Dischhäuser, Leiter des Berufskollegs.