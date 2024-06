Trödelmarkt, verkaufsoffener Sonntag und Co. Diese Änderungen gibt es beim Raderlebnistag Niederrhein

Geführte Radtour mit Hofführung Als besonderes Highlight bietet Natur und Landschaftsguide Bärbel Scholtheis für alle Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer die gerne in Gesellschaft radeln eine geführte Tour an. Start ist um 11 Uhr an der Neukirchen-Vluyner Infostelle an der Dorfkirche in Neukirchen. Die Route führt über schöne Radwege vorbei an einem Milchviehbetrieb, den die Teilnehmer auf einer Führung erkunden. Die gemeinsame Tour endet in der neu eröffneten Land- und Besenwirtschaft in Hoerstgen, wo sich die Radler bei hausgemachten Leckereien für die Weiterfahrt stärken können. Die Radtour dauert etwa zwei bis zweieinhalb Stunden. Der Kostenbeitrag pro Person liegt bei sechs Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten das Stadtmarketing um Anmeldung per Mail an stadtmarketing@neukirchen-vluyn.de oder unter der Nummer 02845 392230.