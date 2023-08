Spezialitätenbrennerei in Neukirchen-Vluyn Mit Schnapsideen zum Erfolg

Neukirchen-Vluyn · Gin, Obstbrände und Liköre stellt die Spezialitätenbrennerei „Pott.Still“ her. Betreiber Manuel Höhling ist Brenner, Barmixer und Edelbrand-Sommelier. Seine neuen Firmenräume am Samannshof will er nicht nur für die Produktion nutzen.

30.08.2023, 17:05 Uhr

Manuel Höhling in seiner „.Destillathek“. Im Hintergrund ist sein Destilliergerät zu sehen, das er auch bei Schaubrennen einsetzen will. Foto: Norbert Prümen

Als lohnendes Ziel für einen Restaurant- oder Biergarten-Besuch ist der Samannshof bekannt. Jetzt gibt es noch einen Grund, den Littardweg an der Grenze zwischen Neukirchen-Vluyn und Rheurdt anzusteuern. In einem Anbau an der Hinterseite des Samannshofs hat sich die Brennerei „Pott.Stil“ niedergelassen. Ihr Gründer und Betreiber Manuel Höhling spricht von einer „Destillathek“: „Hier ist meine Produktion, mein Laden und meine Verkostungsstube für Tastings.“