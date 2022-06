Unfall in Neukirchen-Vluyn : Pkw prallt frontal gegen Baum

Am Bendschenweg in Neukirchen-Vluyn fuhr ein 75-jähriger Fahrer frontal gegen einen Baum. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Neukirchen-Vluyn Am Dienstagabend ereignete sich auf der Straße Bendschenweg in Höhe Siebertstraße in Neukirchen-Vluyn ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Gegen 20.10 Uhr befuhr ein 75-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn mit seinem Pkw den Bendschenweg aus Richtung Etzoldplatz kommend in Fahrtrichtung Krefelder Straße. In Höhe der Hausnummer 61 kam der 75-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.