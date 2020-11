Unfall in Neukirchen-Vluyn : Pferd stirbt nach Reitunfall - 17-Jährige schwer verletzt

Neukirchen-Vluyn Bei einem Reitunfall ist eine 17-jährige Frau schwer verletzt worden. Das Pferd fiel mehrfach auf die am Boden liegende Reiterin. Sie kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Das Tier starb an seinen Verletzungen.

Der Unfall geschah am frühren Samstagnachmittag am Reitplatz an der Sittermannstraße, wie die Polizei mitteilte. Das Pferd sei gestolpert und dann auf die junge Frau gestürzt. Anschließend versuchte das Pferd nach Polizeiangaben, mehrfach aufzustehen und fiel dabei wiederholt auf die regungslos am Boden liegende Reiterin.

Die 17-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Unfallklinik verbracht. Es besteht laut Polizei keine Lebensgefahr. Das Pferd verendete wenige Minuten nach dem Unfall auf dem Reitplatz.

(dpa)