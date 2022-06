Kirche in Neukirchen-Vluyn : Pfarrer Andreas Fink bittet um Entpflichtung

Andreas Fink wird die Pfarrstelle in Neukirchen-Vluyn aufgeben und eine Ausbildung beginnen. Foto: Bistum Münster

Neukirchen-Vluyn Pfarrer Andreas Fink verlässt die Katholische Kirchengemeinde St. Quirinius. Der 50-Jährige möchte sich berufliche neuorientieren. Pastor Suneel Kumar Paspula wird Pfarrverwalter.

Der Pfarrer der Katholischen Kirchengemeinde St. Quirinius in Neukirchen-Vluyn, Andreas Fink, hat Bischof Felix Genn um seine Entpflichtung gebeten. Dies teilte das Bistum Münster mit. Dieser Bitte habe Bischof Genn entsprochen. Eine entsprechende Erklärung hatte Pfarrer Fink bereits in den Gottesdiensten am vergangenen Wochenende verlesen. Er wird die Pfarrei zum 15. August verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren.

„Gerne war ich Pfarrer in Neukirchen-Vluyn, aber in meinem 50. Lebensjahr ist der Wunsch immer drängender geworden, einen Schritt aus der Priesterberufung hinauszutreten um zu prüfen, ob ich auf dem richtigen Weg war oder bin“, erklärte Andreas Fink. Ihm sei bewusst, dass sein Schritt auch für andere Menschen, insbesondere in der Pfarrei, Konsequenzen habe.

Andreas Fink: „Ich danke allen, mit denen ich hier vor Ort in der Pfarrei als auch in der ökumenischen Verbundenheit unserer Kirchen zusammengearbeitet und dem christlichen Glauben Gesicht und Kontur in unserer Zeit gegeben habe. Nicht alle Erwartungen konnte ich in meiner Tätigkeit erfüllen. Ich habe das getan, was mir möglich war. Zugleich habe ich mich in den vergangenen Jahren in meiner Arbeit bei Ihnen auch persönlich weiterentwickeln können. Dafür bin ich sehr dankbar. Diesem Pfad möchte ich den kommenden Jahren weiter folgen.“

Andreas Fink betonte auch, dass er zwar die Pfarrstelle aufgebe, aber Priester bleibe und auch künftig in der Region hin und wieder priesterliche Dienste übernehmen werde.

Andreas Fink, Jahrgang 1971, kam im Herbst 2016 zur Kirchengemeinde St. Quirinus in Neukirchen-Vluyn. Theologie hat er in Bonn studiert, in Münster Politikwissenschaft und Philosophie. Seine pastorale Ausbildung hat der Seelsorger in Duisburg und Coesfeld erhalten. Im Jahr 2007 ist er zum Priester geweiht worden.