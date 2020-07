Kommunalwahl 2020 : Pelikans Minute geht in Runde drei und vier

Christian Pelikan ist Bürgermeisterkandidat der Grünen in Neukirchen-Vluyn, Foto: Pelikan

Neukirchen-Vluyn Der Bürgermeisterkandidat der Grünen in Neukirchen-Vluyn setzt seine Reihe mit einminütigen Filmen fort. Einer zeigt ihn zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Ulle Schauws unterwegs in der Stadt. In einem weiteren Streifen geht es um die Neukirchen-Vluyner Tafel.

Gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Ulle Schauws war Christian Pelikan, Bürgermeisterkandidat von Bündnis 90/Die Grünen, am vergangenen Donnerstag in Neukirchen-Vluyn unterwegs. „Hierbei wollten wir erfahren, wie stark die Auswirkungen der Corona-Krise die sozialen Einrichtungen in Neukirchen-Vluyn getroffen haben“, erläutert Pelikan.

Zunächst wurde Streetworker Ümit Kusatmer besucht. Er berichtete, dass echte Begegnung das A und O in dem Beruf des Streetworkers seien und die Corona-Krise seine Arbeit erschwere. Mit den Jugendlichen wurde hauptsächlich über Messenger und soziale Medien kommuniziert.

Im Anschluss ging es zur Neukirchen-Vluyner Tafel. In Empfang wurden sie von Ulla Borgemeister und Manuela Lenz genommen. Insgesamt arbeiten sechs Ehrenamtliche in dem Neukirchen-Vluyner Verein. Auch hier erschwere die Corona-Krise die Arbeit, berichteten die beiden Frauen. Aufgrund von generellen Unsicherheiten und Kontaktbeschränkungen hätte man den Betrieb die ersten drei Wochen nach Ausbruch der Pandemie geschlossen. Dies stellte das Leben der rund 200 Haushalte, die auf die Tafel angewiesen sind, auf den Kopf. Die Ehrenamtler bereiteten im Hintergrund alles vor, damit der Betrieb schnellstmöglich wieder aufgenommen werden konnte. Schatzmeisterin Borgemeister berichtete, dass gerade die drei Wochen Schließungszeit der Tafel finanziell geschadet haben. Aktuell sei der Verein besonders glücklich über Geldspenden, so Borgemeister. „Die drei Lieferwagen müssen nämlich getankt und gewartet werden, sonst können wir keine Lebensmittel mehr abholen.“

Bei beiden Termine wurde gefilmt, die Beiträge werden in den nächsten Folgen von „Pelikans Minute“ am kommenden Sonntag (12. Juli) und Mittwoch (15. Juli) um 19 Uhr online bei Facebook, Instagram und auch auf der Homepage (gruene-nv.de) zu sehen sein. Die Videoreihe soll bis zur Kommunalwahl fortgeführt werden. Pelikan möchte darin zu vielen kommunalpolitischen Themen Stellung nehmen. „Ich freue mich aber auch über Anregungen aus der Bevölkerung“, so der Bürgermeisterkandidat.

(RP)