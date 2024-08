Kultur in Neukirchen-Vluyn Pawel Popolski kommt am 11. September in die Kulturhalle

In „PolkaMania!“, dem neuen Programm von Pawel Popolski, mit dem er am 11. September um 20 Uhr in die Kulturhalle kommt, geht wieder „der Post ab durch der Decke!“, wie er es nennt. Von den rasenden Rhythmen der Cheavy Metal Polka (Chighway to Chell) bis zur chammercharten Electro-Polka (chit me baby one more time) spannt Pawel den musikalischen Bogen „fur der junge und der alte Fans“.