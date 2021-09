Klimaschutz in Neukirchen-Vluyn : Neukirchen-Vluyn sucht weitere Baumpaten

Die Klimabäume leisten nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz, sondern liefern auch leckere Früchte. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Neukirchen-Vluyn Die ersten 100 Bäume waren im Frühjahr vergeben worden, Ende Oktober folgen weitere. Wer einem Bum ein Zuhause bietet, kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Das Projekt Klimabäume geht in die zweite Runde. Am 30. Oktober verteilt Neukirchen-Vluyn in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR), der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“, der Emschergenossenschaft und 42 weiteren Kommunen insgesamt 10.000 Klimabäume für deren Patenschaft ab sofort private Haus- und Grundstückseignerinnen und -eigner gesucht werden.

Unter dem Motto „Du hast das Grundstück, wir haben den Baum!“ haben im April die ersten 100 Klimabäume ihre glücklichen Baumpatinnen und Baumpaten in der Metropolregion Ruhr gefunden. Die Motivationen der Bewerberinnen und Bewerber waren vielseitig, doch mehrheitlich wollten sie „…einen zusätzlichen positiven Beitrag zur Klimabilanz in unserer Region beitragen“.

Dazu sind die Klimabäume ein guter Ausgangspunkt, denn Bäume können nachhaltig das Klima verbessern. Sie binden CO 2 , verringern Schadstoffe in der Luft und in heißen Sommern helfen sie, die Temperaturen zu senken und Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Neben den Grünflächen sind sie damit wichtiger Bestandteil der grünen Infrastruktur einer Stadt.

Deshalb ist Neukirchen-Vluyn mit einer Verteilerstelle und mehr als 200 Klimabäumen beim Projekt dabei. Bürgermeister Ralf Köpke: „Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir uns ehrgeizige Ziele gesetzt in Sachen Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung. Die Aktion der Baumpaten ist ein Baustein, der auf dieses Konto einzahlt.“

Und die Bürgerinnen und Bürger aus Neukirchen-Vluyn können mitmachen. Wer eine Baumpatenschaft auf seinem Grundstück übernehmen möchten, kann sich ab sofort über die Webseite www.klimabaeume.ruhr mit seinen Kontaktdaten und einem Bild vom Pflanzort bewerben.

Gut zu wissen: Bei den Klimabäumen handelt es sich um Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume, die neben ihrem positiven Beitrag zum Klima, obendrein auch gesunde Früchte liefern. Weitere Infos sind unter: www.klimabaeume.ruhr zu finden. Abgeholt werden kann der Baum am 30. Oktober in Neukirchen-Vluyn oder an einer weiteren der 42 Verteilerstellen in der Region: in den Gemeinden Bönen, Holzwickede und Hünxe, oder in den Städten Bergkamen, Bottrop, Castrop-Rauxel, Datteln, Dinslaken, Dorsten, Dortmund, Duisburg, Ennepetal, Essen, Fröndenberg, Gelsenkirchen, Gevelsberg, Gladbeck, Hagen, Hamm, Hamminkeln, Hattingen, Herdecke, Herne, Herten, Kamen, Kamp-Lintfort, Lünen, Marl, Moers, Mülheim a.d. Ruhr, Oberhausen, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen, Schwelm, Schwerte, Selm, Sprockhövel, Voerde (Niederrhein), Waltrop, Wesel, Witten und Xanten.