Neukirchen-Vluyn: Paten für Blumenampeln gesucht : Den Vluynern soll was blühen

Auf dem Vluyner Platz sollen bald wieder die Blumenampeln erblühen. Dafür werden noch Paten gesucht. Foto: Stadt Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Das Lieblingsladen-Team im Ortsteil Vluyn sucht Blumenpaten für die Ampeln auf dem Vluyner Platz, der Niederrheinalle, am Leineweberplatz und am Platz am Museum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Die Saison kann kommen, das sagt das Lieblingsladen-Team mit Ulrike Mainka und Nicole Malburg. Sie suchen Blumenpaten. Die üppigen Blumenampeln werden wieder auf dem Vluyner Platz, der Niederrheinallee, am Leineweberplatz wie rund um den Platz am Museum um die Wette blühen. Seit 2018 organisieren sie über den niederländischen Blumenspezialisten „Flower and Shower“ diese Aktion.

Ganz zur Freude der Passanten, wie Nicole Malburg auf RP-Nachfrage verrät, denn diese Anschaffung lohnt sich. „Die Ampeln blühen prachtvollst bis in den November.“

Die Idee, für mehr Farbe und Blühendes im Ortsteil Vluyn zu sorgen, kommt gut an. Blumenpaten übernehmen den finanziellen Part. „Das sind Geschäftsleute, aber auch Privatleute, die sich an der Aktion beteiligen“, sagt Nicole Malburg weiter. „Ohne üppige Blumenpracht wirkt doch alles ein wenig trostlos. Und gerade jetzt können wir alle Farbtupfer gebrauchen“, so ihr Standpunkt. Der niederländische Blumenspezialist „Flower and Shower“ ermöglicht mit einem ausgeklügelten Bepflanzungssystem inklusive Düngung Blütenpracht in den Hängeampeln. „Jetzt suchen wir für die neue Saison noch Sponsoren, damit noch mehr in Vluyn blüht“, so Nicole Malburg. Eine achtel Beteiligung ist ab knapp 30 Euro möglich. Die gesamte Ampel kostet 230 Euro. Enthalten sind in dem Preis Mehrwertsteuer wie auch Beiträge zur Versicherung.

„In den letzten Jahren haben wir uns über den positiven Rücklauf gefreut und hoffen auch in diesem Jahr auf entsprechende Sponsoren. Mitmachen ist wirklich ganz einfach“, so Nicole Malburg. 21 Ampeln sind bereits fest gebucht. Entsprechende Formulare gibt es im Lieblingsladen auf dem Vluyner Platz. Möglich ist der Besuch im Geschäft selbst mit negativem Corona-Schnelltest wie auch der Einkauf über „click and collect“.