Verkehrshinweis für Neukirchen-Vluyner Pastoratstraße ist bis zum 30. Juni gesperrt

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs muss die Pastoratstraße zwischen der Niederrheinallee und dem Bruckhausfeld vom 28. Mai bis zum 30. Juni voll gesperrt werden. Die Zufahrt zu den öffentlichen Parkplätzen am Bruckhausfeld und am Platz am Museum kann in dieser Zeit vom Vluyner Südring aus über den südlichen Teil der Pastoratstraße erfolgen.