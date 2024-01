Kirche in Neukirchen-Vluyn Pastor Martin Simon geht in den Ruhestand

Wenn Pastor Martin Simon jetzt in den Ruhestand geht, grenzt es an ein Wunder. Denn das Ende seiner Dienstzeit hätte schon vor 26 Jahren erreicht sein können. Als ihn damals am Ende einer Gemeindefreizeit eine lebensbedrohliche Hirnblutung ereilte, war völlig offen, wie es mit ihm weiter gehen würde, teilt die evangelische Kirchengemeinde mit.