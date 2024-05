Nach Gefahrradtour in Neukirchen-Vluyn Parents for Future gründen Mobilitätsinitiative „Mob I NV“

Trotz Wind und Hagelschauer hatten sich am 19. April 40 Radfahrerinnen und Radfahrer – darunter eine Seniorin in einer Rikscha von „Radeln ohne Alter“ – in Neukirchen-Vluyn zu einer Gefahrradtour aufgemacht. Diese führte von der Halde Norddeutschland bis zum Friedhof in Vluyn und sollte aufzeigen, in welch schlechtem Zustand manche Radwege seien und welche Gefahr davon ausgehe. Zu der Tour aufgerufen hatten mehrere Ortsverbände, darunter Parents For Future, der ADFC, der BUND und Omas For Future.