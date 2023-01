Unternehmen in Neukirchen-Vluyn Paradies ist „Sieger der Herzen“

Auch wenn es für Paradies gegen die starke Konkurrenz am Ende nicht reichte, bescheinigt die Finalteilnahme des Neukirchen-Vluyner Unternehmen eine Vorreiterrolle mit wirksamen Konzepten gegen Klimawandel und Ressourcenverschwendung, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Der inoffizielle Titel „Sieger der Herzen“ sei Paradies mehrfach am Abend zugesprochen worden. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mit über 1000 Bewerbungen ist der Preis der größte seiner Art in Europa. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis prämiert Unternehmen, die Nachhaltigkeit als Teil ihres Geschäftsmodells vorantreiben und ist eine Anerkennung für vorbildliche ökologische und soziale Leistungen.