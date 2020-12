Palettenmöbel-Projekt in Neukirchen-Vluyn : Pfiffige Idee gegen Wegwerf-Mentalität

NEUKIRCHEN-VLUYN Jugendliche der Gesamtschule Niederberg haben für den Schulhof und den öffentlichen Raum Palettenmöbel gebaut. Am Montag wurden sie am Plankendickskendel und auf dem Grafschafter Platz aufgestellt.

Der Bau von Palettenmöbeln ist das Ding von Rüdiger Eichholtz, dem Kulturbeauftragten der Stadt Neukirchen-Vluyn und Vorsitzenden von Kulturprojekte Niederrhein. „Wir hatten einfach gutes Material im Bestand und genügend Ideen, etwas daraus zu machen“, sagt Eichholtz. „Gleichzeitig können wir an verschiedene Projekte anknüpfen, wie beispielsweise an die Europawoche zur Müllvermeidung. Mit dem Bau von Palettenmöblen bedienen wir das Thema Upcycling.“

So hatte die Stadt Neukirchen-Vluyn im November dazu aufgerufen, ausgedienten Dingen durch Umgestaltung neues Leben einzuhauchen. Für den Klimaschutzmanager Stephan Baur bot die Aktionswoche die Möglichkeit, der eigene Kreativität freien Lauf zu lassen und zum anderen Sensibilität und eigene Perspektiven zu entwickeln. Weg von der Wegwerfgesellschaft und – in diesem Fall – hin zu eigenen Sitzmöbeln, die auch andere nutzen können.

„Die Jugendliche suchen sich die Stellplätze aus. Von ihnen erfahren wir, an welchen Orten sie solche Bänke nutzen wollen. Gleichzeitig erhöhen wir dort die Aufenthaltsqualität. Am Plankendickskendel, nahe Aldi im Ortsteil Vluyn, stehen jetzt Möbel und auch auf dem Grafschafter Platz in Neukirchen“, so Eichholtz.