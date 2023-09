Eltern sollen sich einige Minuten Zeit nehmen Online-Befragung zur Kinderbetreuung läuft noch bis 30. September

Alle Eltern, deren Kinder zurzeit in einer Kindertageseinrichtung in Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Neukirchen-Vluyn, Schermbeck, Sonsbeck oder Xanten betreut werden, sind eingeladen, an einer Online-Elternbefragung teilzunehmen. Das Jugendamt des Kreises Wesel möchte gerne wissen, wie Eltern die aktuelle Betreuung ihres Kindes einschätzen und welche Bedarfe sie haben.