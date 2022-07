Treff 55 in Neukirchen-Vluyn : Mittlerin zwischen den Kulturen

Neukirchen-Vluyn Flüchtlingshelferin Olesia Walter vom Treff 55 hat ukrainische Wurzeln und kümmert sich zusammen mit ihrem Kollegen Julien Schywek um die vor Putins Angriffskrieg Geflüchteten.

Vor fünf Jahren kam Olesia Walter an den Niederrhein . Nach Weeze ging sie der Liebe wegen. Zuvor hatte die 47-Jährige im ukrainischen Charkiw gelebt. Inzwischen flüchteten ihre Eltern aus der zweitgrößten ukrainischen Stadt an den Niederrhein. In Weeze kamen sie bei den Nachbarn unter.

Die Betriebswirtin mit pädagogischer Ausbildung bedeutete ihnen beim Ankommen eine wichtige Stütze und half in den Fragen des Alltags weiter. „Deutschland hat viele andere Regeln und Verordnungen“, sagt sie. Eine Erfahrung, die Olesia Walter jetzt beruflich auch anderen Geflüchteten weitergibt. Zusammen mit ihrem Kollegen Julien Schywek ist sie im Auftrag der Stadt Neukirchen-Vluyn bei der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers, für die etwa 200 Geflüchteten aus der Ukraine zuständig, die aktuell in der Unterkunft am Hugengraben oder in privaten Wohnungen in Neukirchen-Vluyn leben.