Brauchtum in Neukirchen-Vluyn : Oktoberfest der Vereine wird verschoben

Neukirchen-Vluyn Das Oktoberfest in der Viva-Eventhalle wird vom 2. Oktober auf den 29. Oktober verschoben. Den Vereinen sei es wichtig, dass unbeschwert gefeiert werden könne.

Gemeinsam mit den Besitzern der Viva-Eventhalle haben die örtlichen Vereine schweren Herzens entschieden, das Oktoberfest am Samstag, 2. Oktober, nicht durchzuführen, sondern auf Freitag, 29. Oktober, zu verschieben. „Bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung ist es den Vereinen wichtig, dass besonders unter Pandemiegesichtspunkten die Lüftungsanlage dafür Sorge trägt, dass ein Infektionsrisiko quasi nicht besteht“, heißt es aus der Vereinsgemeinschaft. „Die meisten Teilnehmer sind Mitglieder der Vereine. Wir haben somit eine doppelt hohe Verantwortung“, so der Tenor der Vereine. „Aktuell kann dies gegenüber unseren Gästen nicht hundertprozentig zugesichert werden. Wir spüren bei den Bürgern unserer Stadt die Vorfreude, dass endlich wieder gemeinsam gefeiert werden kann. Umso schwerer war die Entscheidung für uns“, so ihre Position. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Selbstverständlich ist auch eine Kartenrückgabe, unter anderem in der Viva-Eventhalle, möglich.