Katholische Gemeinde in Neukirchen-Vluyn Ökumenische Fastenzeit in der Quirinus-Pfarrgemeinde

Zum Auftakt der ökumenischen Fastenaktion „Mehr Achtsamkeit für die Natur“ feiert die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen am Sonntag, 26. Februar, 11 Uhr, in der Quirinuskirche einen Familiengottesdienst. Alle Familien sind herzlich eingeladen. Bis zum Palmsonntag, 2. April, steht der achtsame Umgang mit der Natur im Mittelpunkt von weiteren Veranstaltungen in der Fastenzeit. So gibt es beispielsweise am Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr, ein Treffen in der Stadtbücherei im Dorf Neukirchen. Beim Thema Ernährung dreht sich dort alles um den Gemüseanbau im eigenen Garten und die Gewinnung von Saatgut. In der Stadtbücherei kann Saatgut ausgeliehen werden. Eine Anmeldung per Mail unter stadtbuecherei@neukirchen-vluyn.de oder telefonisch unter 02845 4851 ist nötig.