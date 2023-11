Asylbewerber in Neukirchen-Vluyn Stadt hat noch 50 freie Plätze für Geflüchtete

Ende Februar 2022, kurz nachdem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hatte, machte sich Yulya Yefremova auf den Weg aus der Ukraine nach Deutschland. Auch andere Menschen aus der Ukraine kamen in dieser Zeit nach Neukirchen-Vluyn, die Stadt musste sich auf einen regelrechten „Flüchtlingsstrom“ vorbereiten. Auch Ende Oktober 2023 stammt mit 265 Menschen die Mehrheit der Geflüchteten, die in Neukirchen-Vluyn untergebracht sind, immer noch aus der Ukraine. „Darüber hinaus ist ein Anstieg der Personen aus Syrien zu verzeichnen“, heißt es in der Vorlage zum Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport, der am 22. November getagt hat: „Während zum 31. Juli 2023 96 Geflüchtete aus Syrien stammten, waren es Ende Oktober 2023 bereits 136 Personen.“ Insgesamt lebten 437 Geflüchtete aus 32 Ländern in den städtischen Unterkünften.