Gesamtschule in Neukirchen-Vluyn : Stolze Schwimmer, stolze Schwimmlehrer

Leiter der Nichtschwimmer-AG Jens Tönges gemeinsam mit der Schülerin Sarah Puddig. Foto: T. Barnowski

Neukirchen-Vluyn Die Gesamtschule Niederberg bietet verpflichtend eine Nichtschwimmer AG für Schülerinnen und Schüler an, um Versäumnisse während der Corona-Pandemie aufzufangen.

Neukirchen-Vluyn (RP) Viele Bereiche sind Corona zum Opfer gefallen, auch das Schwimmenlernen. Damit ist auch die Anzahl der Nichtschwimmer gestiegen. Exakte Zahlen lassen sich nur schwer nennen, die Schätzungen lassen aber nichts Gutes vermuten. Die Gesamtschule Niederberg in Neukirchen-Vluyn begegnet der Situation mit einer verpflichtenden Nichtschwimmer-AG.

Katja Pannen, stellvertretende Schulleiterin der Gesamtschule, simultan Sport- und Schwimmlehrerin, bringt es auf den Punkt: „Was das Schwimmenlernen betrifft, war die Pandemie ein harter Einschnitt für unsere Nichtschwimmer.“ Sie fügt an, dass man davon ausgeht, dass in Deutschland mindestens ein Jahrgang, eher sogar zwei Jahrgänge in der Schwimmausbildung zu beklagen seien.

Info Immer mehr Nichtschwimmer Umfrage Bereits im Jahr 2017 legte die DLRG die Ergebnisse eine Forsa-Umfrage vor: Demnach waren 59 Prozent der Zehnjährigen in Deutschland keine sicheren Schwimmer. Die DLRG rechnet damit, dass diese Zahl durch die Pandemie noch deutlich gestiegen ist.

Das bestätigt Achim Wiese, Pressesprecher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), bereits im Juni 20121 in einem Interview. „Wir gehen davon aus, dass ein Jahrgang bundesweit rund einer Million Kinder entspricht, also haben aufgrund der Pandemie eine Million Kinder in Deutschland nicht schwimmen gelernt.“ Die DLRG habe sonst rund zehn Prozent der Nichtschwimmer ausgebildet. „Das bedeutet rund 100.000 Kindern konnten wir in den Monaten der Pandemie das Schwimmen nicht beibringen“, so Wiese. Der größte Schwimmausbilder jedoch, dies seien die Schulen, sagt der Pressesprecher.

„Dieser Herausforderung nehmen wir uns gerne an“, berichtet Volker Prangen, der als Verantwortlicher für den AG-Bereich der Schule auftritt und gemeinsam mit seinen Sportlehrerkollegen die Nichtschwimmer-AG ins Leben gerufen hat. „Bereits vor der Pandemie hatten wir eine hohe Anzahl an Nichtschwimmern. Coronabedingt hat sich die Zahl nochmal merklich erhöht. Die Nichtschwimmer-AG hatten wir bereits vor der Pandemie ins Auge gefasst, dann kam die Pandemie und das Schwimmbad wurde geschlossen. Daraufhin haben wir uns dann viele Gedanken gemacht, wie wir die AG in unser bestehendes Schwimmkonzept integrieren können, um einen größtmöglichen Nutzen erzielen zu können.“

Frau Pannen ist erfreut, dass dies nun gelungen ist: „Ein großes Problem stellten die Schwimmzeiten dar. Wir haben grundsätzlich wenige Schwimmzeiten zur Verfügung, da das Freizeitbad mit vielen Schulen geteilt werden muss. Daher mussten wir Nischen finden, um die AG implementieren zu können, ohne dass bestehender Unterricht darunter leidet. Den Schwimmunterricht starten wir nun im zweiten Halbjahr der fünften Klasse. Dadurch haben wir ein halbes Jahr Vorlaufzeit, in dem wir intensiv mit den Nichtschwimmern arbeiten können. Dadurch schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Der reguläre Schwimmunterricht findet unter deutlich besseren Rahmenbedingungen statt und die Hürde für die Nichtschwimmer ist unter ihresgleichen nicht so hoch, da die Schamgrenze, die bei einigen Schülern vorhanden ist, wegfällt.“

Dienstags und donnerstags wird die AG nun verpflichtend für die Nichtschwimmer des fünften Jahrgangs angeboten. „Ein großer Dank gilt hier der Stadt Neukirchen-Vluyn, die uns zügig Fördergelder für die Umsetzung zur Verfügung gestellt hat und uns zudem Kapazitäten im Schwimmbad eingeräumt hat“, berichtet Herr Prangen. Er ist als Klassenlehrer einer fünften Klasse selbst betroffen und hat zu Schuljahresbeginn bei der Testung der Schwimmfähigkeiten mitgewirkt. „Ungefähr 50 Nichtschwimmer konnten ausgemacht werden. Stolz erzählt er, dass von 13 Nichtschwimmern aus seiner eigenen Klasse mit dem Einsetzen des regulären Schwimmunterrichts zum 2. Halbjahr nur ein Nichtschwimmer übriggeblieben ist. „Das schaffen wir auch noch“, zeigt sich Herr Prangen siegessicher.

Frau Pannen und Herr Prangen zeigen sich beide begeistert, Jens Tönges als ausgebildeten Schwimmlehrer für die AG gewonnen zu haben. „Wir sind froh, ihn bei uns im Team zu haben, da er uns und damit vielen Eltern tatkräftig unter die Arme greift“, äußert sich Frau Pannen und fügt an, dass der nebenberufliche Schwimmlehrer das nötige Know-How mit dem mindestens genauso wichtigen Feingefühl verbinde. „Zudem ist mit Frau Kratz eine etablierte Schwimmlehrerin zum neuen Schuljahr dazu gestoßen, die dem Schwimmunterricht nochmals mehr Qualität verleiht.“

„Ziel der AG ist es, den Kindern eine Grundausbildung schwimmerischer Fähigkeiten zu vermitteln“, sagt Tönges. „Nach dem ersten Halbjahr der fünften Klasse und der bestandenen Seepferdchen-Prüfung sollen sie dann am regulären Schwimmunterricht partizipieren können, um dann bestenfalls am Ende des ersten Halbjahres der sechsten Klasse das Bronzeabzeichen inne zu haben.“

Um die Defizite der letzten Jahre aufzuholen, wurde die Nichtschwimmer-AG gleich auch auf den sechsten Jahrgang ausgeweitet. „Im Rahmen der normalen AG-Zeit am Mittwoch haben wir auch hier eine verpflichtende Nichtschwimmer-AG installiert“, so Prangen. Von den über 50 betroffenen Schülerinnen und Schülern aus den beiden Jahrgängen 5 und 6 konnte durch die AG ein Großteil das Seepferdchen erlangen. Frau Pannen hat sich zum Ziel gesetzt, auch die Nichtschwimmer aus den übrigen Jahrgangsstufen zu Schwimmern auszubilden. „Das Seepferdchen ist da aber auch nur der erste Schritt“, schließt sie ihre Ausführungen ab und weist darauf hin, dass erst ab dem Bronzeabzeichen vom sicheren Schwimmer gesprochen werden kann.

Tobias Barnowski ist in diesem Jahr nicht als Schwimmlehrer aktiv, hat sich aber selbst ein Bild von der Nichtschwimmer-AG gemacht und konnte deutliche Unterschiede feststellen. Die parallele Arbeit im regulären Schwimmunterricht findet unter deutlich erschwerten Bedingungen statt.“ Zudem seien die Schüler sehr viel schambehafteter und unmotivierter, erzählt Barnowski weiter. „In der Nichtschwimmer-AG konnte ich begeisterte, hochmotivierte Kinder beobachten, die dank Herrn Tönges schnell große Fortschritte erzielt haben. Da ich Schwimmen in der heutigen Zeit wie Gehen und Laufen als motorische Basiskompetenz betrachte, ist es für uns als Sportfachschaft eine Herzensangelegenheit, die Kinder fürs Schwimmen zu begeistern und sie zu Schwimmern auszubilden.“ Dabei betont Barnowski die alarmierende forsa-Umfrage, die besagt, dass ca. 60 % der zehnjährigen Kinder keine sicheren Schwimmer seien. „Meine Freunde und ich waren in diesem Alter im Sommer täglich alleine im Freibad. Diese Möglichkeit wollen wir auch unseren Schülern bieten.“