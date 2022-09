Lokale Politik : Die FDP Neukirchen-Vluyn stellt sich neu auf

Neukirchen-Vluyn Zuletzt hatte es viele Turbulenzen in der Neukirchen-Vluyner FDP gegeben. Mit einem neuen, jungen Vorstandsteam möchten die Liberalen nun vor Ort politisch wieder mitgestalten.

Die FDP Neukirchen-Vluyn blickt auf turbulente Zeiten zurück: Zunächst brach die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn auseinander, nachdem André Landskron nach internen Streitigkeiten im Juni 2021 seinen Austritt aus der Fraktion erklärt hatte. Im März dieses Jahres trat dann auch Christian Sluiters, Vorsitzende des Neukirchen-Vluyner FDP-Ortsverbands, aus der Partei aus. Seit dem Eintritt in die Ampelkoalition hätte es in der FDP Entwicklungen gegeben, die er nicht mit sich vereinbaren könne, begründetet Sluiters damals seinen Austritt. Seither bot sich folgendes Bild: Die FDP war nicht mehr im Neukirchen-Vluyner Stadtrat vertreten und der Ortsverband der FDP Neukirchen-Vluyn stand monatelang ohne Vorstand da.

Bis jetzt: „Unter Hilfe des Weseler Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden der FDP Kreis Wesel Bernd Reuther sowie großen Teilen des FDP-Kreisvorstands konnten engagierte Mitglieder aus Neukirchen-Vluyn gewonnen werden, sich aktiv für die Parteiarbeit vor Ort zu begeistern“, heißt es in einer Pressemitteilung der FDP-Kreisgeschäftsstelle. Mit neuem Vorstandsteam möchte man nun in Neukirchen-Vluyn politisch wieder mitgestalten.

Alina Kühnel freue sich auf die neue Herausforderung mit dem neuen Team und möchte für ihre Heimatstadt anpacken. Bernd Reuther zeige sich höchst erfreut, in so kurzer Zeit ein so engagiertes Team für Neukirchen-Vluyn gefunden zu haben. „Ich wünsche dem kompletten Vorstand viel Erfolg für die kommende Zeit und ein gutes Händchen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger vor Ort“, so Reuther.