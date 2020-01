Stiftung in Neukirchen-Vluyn : Neues Mitglied in Trox-Stiftung

Marlehn Thieme ist neues Stiftungsratsmitglied in der Heinz Trox-Stiftung

Marlehn Thieme, die 1957 in Lübeck geboren wurde, sei eine ausgewiesene Stiftungsexpertin, teilt der Stiftungsrat in einer Pressemitteilung mit. Von 1995 bis 2001 war Marlehn Thieme Geschäftsführerin der Deutschen Bank Stiftung Alfred Herrhausen „Hilfe zur Selbsthilfe“. Danach übernahm sie die Leitung Marketing im Bereich Nachlass- und Stiftungsmanagement des Konzerns.

„Wir freuen uns, mit Frau Thieme eine ausgesprochene Expertin in Sachen Stiftung und Nachhaltigkeit, dem zentralen Thema unserer Zeit, in unserem Gremium begrüßen zu dürfen.“ Dies teilt Professor Hans Fleisch, Vorsitzender der Heinz Trox-Stiftung, zu ihrer einstimmigen Wahl in der Pressemitteilung mit. Die Heinz Trox-Stiftung ist Ausdruck des Lebenswerkes ihres Stifters Heinz Trox in Neukirchen-Vluyn. Die Stiftungszwecke sind die Förderung wissenschaftlicher Tätigkeiten im Bereich der Klima- und Lüftungstechnik sowie die Unterstützung sozialer und kultureller Aktivitäten.