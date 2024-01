Babysitting, Frühlingsfarben und Bewegung Neues Kursangebot im Evangelischen Familienzentrum

Am 20. März findet der Kursus „Warum Bewegung so wichtig ist“ von 14.30 bis 16 Uhr statt, Referentin ist Iris Musebrink. Durch jahrelange Arbeit als Motopädin in einer Kita erlebt die Referentin Kinder tagtäglich in ihrem Bewegungsdrang, egal ob in der Turnhalle, im Außengelände oder in der Gruppe. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung der selbsttätigen Aneignung der Umwelt über die aktive Bewegung durch einen Mix in Theorie und Praxis (Eigenerfahrung).