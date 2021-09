Brauchtum in Neukirchen-Vluyn : „Dorfleben“ statt Erntedankfest

Auch bei dem neuen Format „Dorfleben“ mussten die Besucherinnen und Besucher nicht auf einen Erntedank-Gottesdienst verzichten. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Ein neues Format ersetzte in diesem Jahr das beliebte Erntedankfest in Neukirchen – pandemiebedingt in reduzierter Form. Die traditionellen Erntekronen wurden dennoch im Rahmen eines Gottesdienstes vergeben.