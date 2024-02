Gegen Rechtsextremismus in Neukirchen-Vluyn Ehrenamtler gründen Bündnis „Aktiv für Demokratie und Toleranz“

In Neukirchen-Vluyn entsteht gerade ein neues Bündnis mit dem Namen „Aktiv für Demokratie und Toleranz in Neukirchen-Vluyn“. Wie der Name bereits vermuten lässt, ist das Ziel des Bündnisses, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die etwa Zweifel an der Demokratie haben, um gemeinsam mit ihnen die Demokratie zu stärken. „Denn Demokratie ist nicht einfach, sondern Arbeit“, sagt Jochen Hochkamer, einer der drei Initiatoren des Bündnisses. Neben ihm sind auch Elke Herrmann, die Neukirchen-Vluynerinnen bisher als Trauma- und Sozialpädagogin kennen, und Bernd Giese dabei.