Auf dem Grafschafter Platz in Neukirchen-Vluyn Foodtruck mit Selbstgemachtem – neues Angebot in „Alinas Gourmetwerkstatt“

Neukirchen-Vluyn · Seit Ende Februar steht Alina Kühnel mit ihrem Foodtruck auf dem Wochenmarkt am Grafschafter Platz. Der gelernten Köchin sind Umweltschutz und Nachhaltigkeit besonders wichtig. Was sie anbietet und was sie sich für die Zukunft vorstellen kann.

10.03.2024 , 12:30 Uhr

Alina Kühnel ist die Inhaberin von „Alinas Gourmetwerkstatt“. Wöchentlich steht sie damit auf dem Markt am Grafschafter Platz. Foto: Lena Steffens