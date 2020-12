Feuerwehr Neukirchen-Vluyn : Neuer Transporter für die Löschgruppe Rayen

Neukirchen-Vluyn Die Löschgruppe Rayen hat ein neues Fahrzeug erhalten: Zusätzlich zum vorhandenen Löschfahrzeug wurde ein Mercedes Sprinter angeschafft. In dem Mannschafts-Transportfahrzeug können neun Kameradinnen und Kameraden zum Einsatz gebracht werden.

Bürgermeister Ralf Köpke übergab das im Rahmen seines Antrittsbesuchs an Wehrleiter Lutz Reimann. „Es ist wichtig, dass unsere Feuerwehr gut ausgestattet ist, um ihre hervorragende Arbeit verlässlich für die Bewohner dieser Stadt weiterführen zu können“, sagte Köpke.

Für die Beschaffung des Sprinters und den Aus- und Umbau hat die Stadt rund 80.0000 Euro investiert. Es handelt sich um eine Anschaffungsmaßnahme im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes. Für die nächsten Jahre stehen noch die Anschaffung der Drehleiter für den Löschzug Vluyn (Lieferung 2021) und eines weiteren Löschfahrzeuges für den Löschzug Neukirchen (Lieferung 2022) an. Weiterhin wird ein in die Jahre gekommenes Fahrzeug für die Jugendfeuerwehr noch in diesem Jahr ersetzt.