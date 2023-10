Von den Schwing Technologies in Neukirchen-Vluyn Thomas Schwing zum neuen Handelsrichter am Landgericht Kleve ernannt

Viele Unternehmer am Niederrhein engagieren sich ehrenamtlich als Handelsrichter. Das gilt seit wenigen Wochen auch für Thomas Schwing, Geschäftsführer der Schwing Technologies in Neukirchen-Vluyn. Er ist am Landgericht Kleve tätig und entscheidet nun neben Berufsrichtern gleichberechtigt mit, wenn es darum geht, einen gerichtlichen Streit zwischen Unternehmern zu lösen. An der Überreichung der Ernennungsurkunde an Thomas Schwing durch die Präsidentin des Landgerichts Kleve, Katrin Jungclaus, nahmen auch IHK-Präsident Werner Schaurte-Küppers und IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Dietzfelbinger teil. Bei dieser Gelegenheit tauschten sich die Spitzen von Landgericht und IHK darüber aus, welche großen Vorteile die ehrenamtliche Arbeit von Unternehmerinnen und Unternehmern in der Rechtsprechung hat und wie die Zusammenarbeit weiter vertieft werden kann.